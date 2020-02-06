Зеленский впервые прокомментировал обыски в офисе "1+1 Медиа"

Президент подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе группы "1+1 Медиа". Об этом сообщило агентство УНИАН, входящее в эту группу.

После посещения шахты в Червонограде, отвечая на вопрос журналистов, что он думает об обысках в офисе "1+1", Зеленский сказал: "Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы – из новостей".

Президент отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации. "Я знаю, что СБУ проводит следственные действия из-за того, что в режимном объекте – это кабинет премьер-министра Украины – была осуществлена запись, – сказал он. – Эти записи были кому-то переданы или проданы. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

По словам главы государства, следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому. "Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", – подчеркнул он.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале "1+1") обыски потому, что, насколько мне известно, именно с их техники эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал, и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил", – отметил Зеленский.

Также глава государства отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия.

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