"Закон один для всех": Шокин надеется снова стать генпрокурором

При этом экс-генпрокурор не смог оценить сроки и свои шансы на восстановление в должности

Виктор Шокин надеется, что суд восстановит его в должности генерального прокурора.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Если Европейский суд примет такое решение и когда он примет, то я думаю, что я должен это сделать. По закону, Украина должна выполнять все решения ЕСПЧ", – сказал он.

При этом он не смог оценить сроки и свои шансы на восстановление в должности.

"Не знаю. Я жду суд. Те суды, которые были в Украине, – и смех и грех. Оговорка одна – якобы пропущены сроки давности, но это полный бред. Они (решения суда) на 100% были спроектированы, даже знаю кем. Все один в один. Но суд должен разобраться, рассмотрев мое заявление по сути, именно по сути. Если я прав, то, пожалуйста, восстановите меня", – заявил он.

По его мнению, закон должен быть один для всех.

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение пятым президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора Виктора Шокина. 3 апреля президент подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

В июле 2017 года Высшая судебная инстанция отказала экс-генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ.

В 2019 году Шокин через Верховный суд захотел восстановиться в должности генпрокурора.