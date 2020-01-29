"Покушение на Шокина": Джулиани обещает предъявить доказательства

Попытку покушения, якобы, может подтвердить врач из Австрии

Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что опубликует информацию, подтверждающую покушение на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом он написал в Twitter.

Якобы, у него есть заключение, составленное "знаменитым австрийским врачом", о состоянии здоровья Шокина, которое подтверждает, что экс-генпрокурора хотели убить.

"Сегодня будет опубликовано медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина", – написал Джулиани.

Напомним, Виктор Шокин занимал пост генерального прокурора Украины с февраля 2015-го года по апрель 2016 года. Президент Порошенко принял решение об увольнении Шокина, якобы, из-за ультиматума тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее сообщал Фокус: