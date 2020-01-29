"Покушение на Шокина": Джулиани обещает предъявить доказательства
2020-01-29 21:04:33
Попытку покушения, якобы, может подтвердить врач из Австрии
Руди Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что опубликует информацию, подтверждающую покушение на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом он написал в Twitter.
Якобы, у него есть заключение, составленное "знаменитым австрийским врачом", о состоянии здоровья Шокина, которое подтверждает, что экс-генпрокурора хотели убить.
"Сегодня будет опубликовано медицинское заключение, подтверждающее, что была предпринята попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко Виктора Шокина", – написал Джулиани.
Напомним, Виктор Шокин занимал пост генерального прокурора Украины с февраля 2015-го года по апрель 2016 года. Президент Порошенко принял решение об увольнении Шокина, якобы, из-за ультиматума тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.
Как ранее сообщал Фокус:
- Виктор Шокин подал на имя и.о. директора ГБР заявление с требованием открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена за незаконное вмешательство в деятельность генпрокурора Украины.
- Согласно обнародованной стенограмме разговора президентов США и Украины, Зеленский обещал помочь Трампу разобраться с делом Байдена.
- В НАБУ позже заявили, что дел против сына Байдена не ведут: бюро расследует дело компании Burisma Злочевского только за 2010-2012 годы, когда Хантер Байден еще не входил в состав правления предприятия.
- Бывший генпрокурор Виктор Шокин также пояснил, что закрыл дело против Burisma под давлением со стороны США.
- А пятый президент и нардеп Петр Порошенко, в этой связи, отрицал факт поручения экс-генпрокурору Виктору Шокину прекратить расследование.
- Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе показаний комитету по разведке Палаты представителей Конгресса заявил, что экс- вице-президент США Джо Байден действительно настаивал на увольнении экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, но при этом не нарушал закон.