Во Львовской области рыбаки провалились под лед, один погиб

Об инциденте полиции сообщил прохожий, который вместе с другими мужчинами бросился на помощь рыбакам

Во Львовской области около села Новый Яр вечером 9 февраля на водоеме четыре рыбака провалились под лед.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что об инциденте полиции сообщил прохожий, который вместе с другими мужчинами бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали первую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева.

Рыбаками оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 лет. Трое из них госпитализированы, четвертый – старший из винничан – умер по дороге в больницу.

По предварительной версии врачей, это произошло из-за переохлаждения.

По данному факту следователи Яворовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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