МАУ разрешила брать на борт самолета более упитанных кошек и собак
2020-02-10 19:14:57
Авиаперевозчик увеличил норму до 10 кг
Авиакомпания МАУ увеличивает норму провоза в салоне самолета животных: с 8 до 10 кг.
Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что нововведение начнет действовать 12 февраля и коснется перевозки в салоне домашних любимцев – собак и кошек, а также животных для эмоциональной поддержки.
Стоимость услуги остается без изменений, пообещали в МАУ.
Пассажирам напомнили, что вес контейнера с животным не должен превышать 10 кг, а габариты – 55х40х20 см. Он должен быть просторным, чтобы животное могло стоять, свободно поворачиваться и лежать. В одном контейнере можно перевозить не более трех животных при условии, что им комфортно вместе. При этом один пассажир имеет право на провозку не более одного контейнера.
"Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета", – отметили в МАУ.
Что касается путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей – условия остались неизменны. В данном случае ограничений по весу и размеру нет, а для бесплатного провоза нужны подтверждающие документы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Авиакомпания МАУ с 15 июня 2018 года повысила размер сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту до 15 евро.
- В прошлом году авиакомпания МАУ добавила в бортовое платное меню, доступное на международных рейсах, крепкие алкогольные напитки.
- Авиаперевозчик Wizz Air отменил бесплатный провоз ручной клади в своих самолетах. Отныне взять с собой багаж в салон смогут только пассажиры с Wizz Priority.