МАУ разрешила брать на борт самолета более упитанных кошек и собак

Авиаперевозчик увеличил норму до 10 кг

Авиакомпания МАУ увеличивает норму провоза в салоне самолета животных: с 8 до 10 кг.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что нововведение начнет действовать 12 февраля и коснется перевозки в салоне домашних любимцев – собак и кошек, а также животных для эмоциональной поддержки.

Стоимость услуги остается без изменений, пообещали в МАУ.

Пассажирам напомнили, что вес контейнера с животным не должен превышать 10 кг, а габариты – 55х40х20 см. Он должен быть просторным, чтобы животное могло стоять, свободно поворачиваться и лежать. В одном контейнере можно перевозить не более трех животных при условии, что им комфортно вместе. При этом один пассажир имеет право на провозку не более одного контейнера.

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"Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета", – отметили в МАУ.

Что касается путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей – условия остались неизменны. В данном случае ограничений по весу и размеру нет, а для бесплатного провоза нужны подтверждающие документы.

Как ранее сообщал Фокус:

Авиакомпания МАУ с 15 июня 2018 года повысила размер сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту до 15 евро.

В прошлом году авиакомпания МАУ добавила в бортовое платное меню, доступное на международных рейсах, крепкие алкогольные напитки.