Костел Святого Николая в Киеве отреставрируют за 50 млн гривен
2020-02-10 21:29:22
На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн
Министерство культуры, молодежи и спорта готовится к реставрации костела Святого Николая в Киеве.
Об этом сообщил министр Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.
"На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн", – заявил министр.
По его словам, Министерство установило приоритет расходов для реставрационных работ, в частности, с учетом состояния объекта, который требует немедленной реставрации.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине будут строить новые здания с уже встроенными металлодетекторами.
- Также в Украине хотят проектировать многокомнатные квартиры с кухнями-нишами.
- А Минрегион в 21 веке задумался над отменой радиоточек в квартирах.
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