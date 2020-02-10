Костел Святого Николая в Киеве отреставрируют за 50 млн гривен

2020-02-10 21:29:22

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На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн

Министерство культуры, молодежи и спорта готовится к реставрации костела Святого Николая в Киеве.

Об этом сообщил министр Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

"На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн", – заявил министр.

По его словам, Министерство установило приоритет расходов для реставрационных работ, в частности, с учетом состояния объекта, который требует немедленной реставрации.

Как ранее сообщал Фокус:

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