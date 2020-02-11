Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы по-прежнему подсудимые, – Рябошапка

По словам генпрокурора, Маринченко и Тамтуре не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, по-прежнему являются подсудимыми.

По его словам, их процессуальный статус не изменился.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которых обменяли и которые вернулись, как были подсудными, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что они имеют возможность в суде доказывать свою невиновность, и им не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания.

"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", – сказалл Рябошапка.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Сергей Тамтура и Александр Маринченко были освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.