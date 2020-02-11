Украинец на машине пытался вывезти в Россию часть военного вертолета Ми-24
2020-02-11 18:59:18
При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета
Жителя Луганской области задержали возле границы с частью корпуса военного вертолета Ми-24, которую он на машине вез в Россию.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его сообщник", – сказно в сообщении.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
Как ранее сообщал Фокус:
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- В Прилуках сотрудники Нацполиции во время обыска в гараже нашли девять ящиков с гранатами и патронами.