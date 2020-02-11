При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета

Жителя Луганской области задержали возле границы с частью корпуса военного вертолета Ми-24, которую он на машине вез в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его сообщник", – сказно в сообщении.

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Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус:

В Мариуполе сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области вместе с сотрудниками СБУ обнаружили в арендованном гараже оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и более 6 тысяч патронов.