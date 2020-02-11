СБУ заинтересовалась перепиской Кивы и Жириновского
2020-02-11 20:58:05
Правоохранители готовы принять меры
СБУ учла информация о возможной переписке народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским.
Об этом сообщает Укринформ.
"Запрашиваемая информация учтена соответствующими подразделениями СБУ. В случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции СБУ, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству", – сказано в сообщении.
Как ранее писал Фокус:
- 4 февраля, журналист заснял переписку Кивы с Жириновсим в сессионном зале Верховной Рады. Он спросил российского депутата о самочувствии, попросил его перезвонить и пожаловался на премьер-министра Алексея Гончарука.
- У Жириновского говорят, что не знают, кто такой Илья Кива.
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