СБУ заинтересовалась перепиской Кивы и Жириновского

Правоохранители готовы принять меры

СБУ учла информация о возможной переписке народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским.

Об этом сообщает Укринформ.

"Запрашиваемая информация учтена соответствующими подразделениями СБУ. В случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции СБУ, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству", – сказано в сообщении.

Как ранее писал Фокус:

4 февраля, журналист заснял переписку Кивы с Жириновсим в сессионном зале Верховной Рады. Он спросил российского депутата о самочувствии, попросил его перезвонить и пожаловался на премьер-министра Алексея Гончарука.

Кива заявил, что знаком с Владимиром Жириновским с 2015 года и не видит проблемы в переписке с ним.