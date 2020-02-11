СБУ заинтересовалась перепиской Кивы и Жириновского

2020-02-11 20:58:05

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Правоохранители готовы принять меры

СБУ учла информация о возможной переписке народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским.

Об этом сообщает Укринформ.

"Запрашиваемая информация учтена соответствующими подразделениями СБУ. В случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции СБУ, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству", – сказано в сообщении.

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