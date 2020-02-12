Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами, – премьер

Граждане двух стран смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней

Кабинет министров утвердил межправительственное соглашение об отмене виз с Маршалловыми островами.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Вводим безвизовый режим с республикой Маршалловы острова", – написал Гончарук.

Согласно договору, граждане двух стран смогут путешествовать без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу", – отметил премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце ноября прошлого года Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима. Документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

Для граждан Украины вдвое увеличили срок безвизового пребывания в Монголии и Аргентине.