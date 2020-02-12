В метро Киева женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика

2020-02-12 19:15:52

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Злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области

На столичной станции метро "Лукьяновская" женщина пыталась похитить чужого ребенка. Она схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но мать и другие пассажиры ей помешали.

Об этом сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

Правоохранители задержали женщину в ту минуту, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека). Ей грозит до пяти лет лишения воли.

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