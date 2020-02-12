Злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области

На столичной станции метро "Лукьяновская" женщина пыталась похитить чужого ребенка. Она схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но мать и другие пассажиры ей помешали.

Об этом сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области.

Правоохранители задержали женщину в ту минуту, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 146 (покушение на похищение человека). Ей грозит до пяти лет лишения воли.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября 2019 года в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. Силовики ввели в Киевской области план-перехват.

В тот же день правоохранитили обнаружили младенца, похищенного в Коцюбинском, и задержали его похитительницу.

Женщина похитила ребенка в поселке Коцюбинское, потому что она не способна иметь собственных детей.