Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один военный ранен

За текущие сутки потерь нет

Боевики на Донбассе за истекшие сутки 13 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Лебединское, Тарамчук, Водяное, Новолуганское, Крымское, Травневе, хутор Вильный, Зайцево.

С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

12 февраля боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет.