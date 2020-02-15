Убийство пластического хирурга: прокуратура сообщила о подозрении двум подозреваемым

Убийство хирурга в Киеве квалифицировано как заказное

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении убийства известного пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве двум лицам.

Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Отмечается, что о подозрении в непосредственном совершении убийства, которое было квалифицировано как заказное, сообщили гражданину Кыргызстана, 1982 года рождения (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Также о подозрении сообщили подельнику исполнителя, который доставлял его к месту преступления (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура просит поместить фигурантов дела под стражу без определения размера залога.

Как ранее сообщал Фокус:

2 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил Андрея Сотника, 1977 года рождения. Он был убит двумя выстрелами – в спину и в голову.

Позже с сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.