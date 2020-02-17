В Харькове в урне у торгового центра нашли самодельную бомбу

Никто не пострадал, эвакуация не проводилась

В Харькове у ТРЦ "Французский бульвар" была найдено взрывоопасное устройство в урне. Об этом сообщается в сводке Харьковской ОГА.

Подозрительный предмет нашли охранники торгового центра, когда проводили осмотр территории. Это случилось около часа ночи. На место выехали взрывотехники, кинологи и полиция.

"Самодельную взрывчатку нашли в урне возле одного из входов в торгово-развлекательный центр. Взрывчатый предмет был обезврежен специалистами", - сообщили в Нацполиции.

Эвакуация персонала ТРЦ не проводилась. Ночью там никого кроме охраны не было. Сейчас следователи выясняют, кто мог подложить самодельную бомбу к выходу ТРЦ, и какие намерения были у террориста. Информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой

Как ранее писал Фокус:

В центре Киева по адресу улица Генерала Алмазова, 6 прогремел взрыв. Детонация была контролируемой и никто не пострадал, все происходило под контролем специалистов.