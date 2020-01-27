В центре Киева полицейские взорвали найденную бомбу

Движение автомобилей перекрыли

В центре Киева по адресу улица Генерала Алмазова, 6 прогремел взрыв. Детонация была контролируемой и никто не пострадал, все происходило под контролем специалистов.

Об этом сообщает Информатор.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на парапете лежит подозрительный предмет. Плоский предмет был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

При осмотре предмета взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте, так как самодельное устройство могло взорваться. Для этого правоохранители осуществили контролируемый взрыв.

Пока работали специалисты патрульные перекрывали движение автомобилей. Каким образом взрывчатка оказалась в центре столицы и остальные подробности происшествия устанавливаются.

Как ранее писал Фокус:

Ранее в одном из общежитий в Одессе прогремел взрыв: пьяный мужчина во время застолья взорвал гранату. В результате взрыва пострадали 3 человека. Их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.