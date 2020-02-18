Аваков рассказал, кто из "представителей ОРДЛО" будет участвовать в совместных патрулях

Глава МВД предложил принять "закон о коллаборантах"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире "Свободы слова" на канале ICTV заявил, что к совместному патрулированию будут допущены только те представители ОРДЛО, кто не стрелял по силам АТО/ООС и не помогал устанавливать на части Донбасса оккупационную власть.

"Представители ОРДЛО" могут быть в этих патрулях из "уважения к переходному периоду" и "страхам территориальных громад", – заявил министр внутренних дел.

По его словам все те, кто совершал преступления, должны отвечать по украинским законам, либо " уйти вместе с оккупационными войсками". Ключевыми игроками в патрулях, отметил он, будут "полицейские в полном вооружении", причем среди них должно быть немало уроженцев Донецкой и Луганской областей.

Аваков посетовал на то, что участие "представителей ОРДЛО" в патрулях является "тонким полем для спекуляций", но добавил, что все должно быть в соответствии с минскими соглашениями. Он отметил, что "представители" незаконных вооруженных формирований не смогут принять участие в патрулировании по той причине, что согласно минским соглашениям они должны быть распущены.

Для того же, чтобы боевики из расформированных структур не прошли в новые "органы", глава МВД предложил принять "закон о коллаборантах".

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