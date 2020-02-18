Годовщина расстрелов на Майдане: Янукович решил помочь Зеленскому "объединить страну"

Беглый президент заявил, что события на Майдане в 2014 году были якобы государственным переворотом

В шестую годовщину расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.

Обращение беглого экс-президента опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

"После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В. Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", – говорится в тексте обращения.

Янукович, в который раз заявил, что события на Майдане в 2014 году были якобы государственным переворотом. Он также обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в разжигании "конфликта" на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Адвокат Януковича заявил, что экс-президент намерен вернуться в Украину.