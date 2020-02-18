Кудерчук еще не является главой Госкино, – Бородянский

По словам главы Минкульта, ее официальное назначение состоится на этой неделе

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что победившая в конкурсе Марина Кудерчук еще не является главой Государственного агентства по вопросам кино. По его словам, ее официальное назначение состоится на этой неделе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Она является победителем конкурса... Она станет руководителем на этой неделе", – сказал Бородянский.

29 января Бородянский в своем Telegram-канале сообщил, что Кабинет министров назначил экс-заместителя губернатора Запорожской области Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино.

Как пишет Интерфакс-Украина, в то же время, агентству стало известно, что на заседании в конце января Кабмин лишь определил Кудерчук победителем конкурса.

С 2017 года Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье, а в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. Она призвала судить о ней по результатам работы и отметила, что говорящие об отсутствии у нее опыта не владеют информацией.

Как ранее сообщал Фокус:

22 августа 2019 года правительство уволило Филиппа Ильенко с должности председателя Госкино.

Первый конкурс на должность главы Госкино Кабмин объявил 4 октября. По его результатам в финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич, однако она не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования.