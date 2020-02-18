Кудерчук еще не является главой Госкино, – Бородянский
2020-02-18 13:06:10
По словам главы Минкульта, ее официальное назначение состоится на этой неделе
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что победившая в конкурсе Марина Кудерчук еще не является главой Государственного агентства по вопросам кино. По его словам, ее официальное назначение состоится на этой неделе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Она является победителем конкурса... Она станет руководителем на этой неделе", – сказал Бородянский.
29 января Бородянский в своем Telegram-канале сообщил, что Кабинет министров назначил экс-заместителя губернатора Запорожской области Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино.
Как пишет Интерфакс-Украина, в то же время, агентству стало известно, что на заседании в конце января Кабмин лишь определил Кудерчук победителем конкурса.
С 2017 года Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье, а в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. Она призвала судить о ней по результатам работы и отметила, что говорящие об отсутствии у нее опыта не владеют информацией.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 августа 2019 года правительство уволило Филиппа Ильенко с должности председателя Госкино.
- Первый конкурс на должность главы Госкино Кабмин объявил 4 октября. По его результатам в финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич, однако она не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования.
- После этого Нацагентство Украины по вопросам государственной службы повторно объявило конкурс на должность. 31 декабря ведомство обнародовало список из девяти кандидатов, в котором была и заместительница главы Запорожской ОГА – Марина Кудерчук.