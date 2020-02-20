Глава МОЗ об эвакуации из Уханя: Все идет по плану

Зоряна Скалецкая подчеркнула, что долг государства – обеспечить всем эвакуированным нормальные условия

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что эвакуация граждан Украины и других стран из китайского Уханя проходит по плану. Об этом она написала в Facebook.

"Хочу сообщить, что эвакуация граждан Украины из Китая идет по плану. Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к перевозке в место обсервации. Мы готовы их встречать", – написала Скалецкая.

Министр подчеркнула, что долг государства – обеспечить всем эвакуированным нормальные условия.

"Наш приоритет – возвращение наших граждан домой, предоставления им нормальных условий для прохождения обсервации и квалифицированного медицинского наблюдения на этот период", – написала она.

"Все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились. Мы своих не бросаем!" – добавила Скалецкая.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".