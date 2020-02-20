Некоторые из эвакуированных пассажиров подавлены информацией о реакции местных жителей на их прибытие

Эвакуированные из Уханя граждане Украины и других стран сошли с трапа самолета в Международном аэропорту Харькова. Пограничники в защитном снаряжении оформили 94 человека, прибывших из Китая спецрейсом.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В Международном аэропорту Харькова сотрудники Госпогранслужбы обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничный контроль осуществлялся у трапа самолета. Инспекторы провели только идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев.

Процедура прошла быстро, так как информацию о прибывших пограничники получили заблаговременно. Проверка по всем базам данных была осуществлена заблаговременно.

По информации ГПСУ, помимо 22 человек – членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, на борту самолета было 72 пассажира: 45 граждан Украины и 27 иностранцев (это граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в аэропорту «Харьков» рассказал, что осмотр эвакуированных завершится в течение ближайшего часа, после чего они будут доставлены на Полтавщину пятью автобусами.

По его словам, некоторые из эвакуированных пассажиров подавлены информацией о реакции местных жителей на их прибытие.

Он отметил, что для проведения операции по эвакуации мобилизованы все службы. Пограничники, таможенники, медики – все в современных защитных костюмах.

"Все, от водителей, до сопровождающих, все время будут в этих защитных костюмах", – сказал Кучер.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".