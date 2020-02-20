Министр культуры защищает "Битву экстрасенсов": помогла расследовать много уголовных дел

Владимир Бородянский говорит, что рассказы про способности экстрасенсов – это не дезинформация зрителей

Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря программе "Битва экстрасенсов", которая выходит на телеканале СТБ, которым он еще недавно руководил, было раскрыто много уголовных дел. Об этом он сказал в ходе интервью "Громадському".

"Битва экстрасенсов" – это один из проектов, который привлекал большую аудиторию. Можно по-разному оценивать – шлак, не шлак, но благодаря в том числе "Битве экстрасенсов", или только ей, было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", – заявил министр.

Он пояснил, что "Битва экстрасенсов" является коммерчески успешным продуктом, так как в обществе есть большой интерес к экстрасенсам.

Бородянский не считает, что подобное шоу является дезинформацией в понимании законопроекта, разработанного в его министерстве.

"Дезинформация – это то, что может навредить национальным интересам. А тут можно верить, можно не верить. Это драматическое произведение, которое позволяет в такой форме как документальная реальность переживать эмоции. Безусловно, там есть преувеличения, как в любом телевизионном продукте", – сказал он.

На замечание журналиста, что в программе не сказано, что это документалистика или постановка, Бородянский согласился: "Не сказано".

Напомним, 17 января Министерство культуры опубликовало для обсуждения основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. В нем предлагается ввести определение "дезинформации" и "национального информационного пространства", разграничить понятия "журналист" и "профессиональный журналист", ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит признаки дезинформации. За распространение дезинформации предусмотрены различные штрафы и уголовная ответственность.

30 января Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации дорабатывают.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов, и призвала украинские власти не делать этого.

"Битва экстрасенсов" – международный телепроект по формату британского шоу "Britain's Psychic Challenge". В Украине его показывает телеканал СТБ. Аналогичные шоу выходят в США, Израиле, Болгарии, Азербайджане, России, Грузии, Австралии, Литве.

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