Похищенная в 1943 году нацистами картина возвращается в Украину

Полотно Пьера Луи Гудрона "Влюбленная пара" похители во время оккупации Киева

Картина французского художника Пьера Луи Гудрона "Влюбленная пара" возвращается в Украину из США спустя 77 лет. Полотно похители нацисты во время оккупации Киева в 1943 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что картину украли во время Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко.

В среду, 19 февраля, глава МИД Украины Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи американскими правоохранительными органами картины.

Возврат объекта культурного наследия состоялся "благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран", подчеркнули в сообщении МИД.

Как пишет Голос Америки, картина уже находится в Постоянном представительстве Украины и ООН, где она будет до тех пор, пока дипломаты не получат все необходимые для ввоза картины разрешения. Между тем в Киевском национальном музее Ханенко планируют разместить картину на том же месте, где она находилась до похищения в 1943 году.

Картину "Влюбленная пара" нашли только в 2013 году на аукционе в Нью-Йорке. Произведение искусства было осмотрено представительницей музея Ханенко Еленой Живковой, которая и обнаружила отметки музея.

Как ранее сообщал Фокус: