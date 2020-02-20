Медцентр в Новых Санжарах готов принять эвакуированных из Уханя, – Нацгвардия

2020-02-20 17:30:35

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Центр имеет 200 койко-мест, номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером и санузлом.

Медцентр в Новых Санжарах полностью подготовлен к размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности"

В Нацгвардии сообщили, что центр имеет 200 койко-мест, номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером и санузлом.

медцентр новые санжары

"Сам центр находится на отдельной территории, удаленная от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями", – говорится в заявлении.

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МВД утверждает, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, и призывает украинцев не поддаваться на провокации.

Напомним, в Кабмине сообщили, что персонал, ранее работавший медцентре, вывезли с объекта.  В составе группы, которая будет размещена на карантин, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты. Рядом также постоянно будет дежурить машина скорой помощи.

По истечению 14-дневного периода карантина люди без симптов заболевания будут отпущены домой. Если же у кого-то появится подозрение на коронавирус их оставить на карантине еще на две недели.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь",  а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных везут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего, в санаторий должны приехать 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. 

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину –  мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера". 

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

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