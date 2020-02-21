Зеленский дал оценку событиям в Новых Санжарах: Мы – Европа эпохи Средневековья

2020-02-21 13:54:09

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Президент сказал, что верит в стартап, который научит некоторых граждан человечности

Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку столкновениям в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая украинцев. Глава государства заявил, что вчерашние события иногда напоминали ему Европу эпохи Средневековья.

 Об этом сообщает  РБК-Украина.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина  – это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы  – Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово",  – сказал президент.

Зеленский также поприветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань, и пожелал им крепкого здоровья.

"Хочу поздравить всех украинцев, которые вчера вернулись на родину из китайского города Ухань. Все желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшие недели они уже будут дома",  – сказал президент.

"Верю, что в ближайшее время у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране и всему миру стартап. Тот, что научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления",  – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
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