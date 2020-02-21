Reddit нанесла Киев на карту своих офисов и подбирает персонал
2020-02-21 14:54:59
Пока киевский офис будет чисто инженерным
Компания Reddit открыла офис в Киеве и сейчас ищет туда разработчиков. Об этом сообщил AIN.UA.
У Reddit есть офисы по всему миру, много удаленных сотрудников. "Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт", – сообщили в компании.
Киевский офис будет инженерным. Для работа в нем сейчас ищут senior frontend engineer и senior backend engineer. До конца года планируют нанять до 10 человек.
Эта команда вольется в подразделение специальных проектов, которое занимается будущим платформы, экспериментальными технологиями и продуктами.
По словам представителей компании, пока у Reddit не так много пользователей в Украине и вообще за пределами англоязычного мира. Но есть планы по локализации продукта, и после этого ситуация может поменяться.
Reddit – одна из самых популярных в мире платформ для общения. На ноябрь 2019 года у нее было около 430 млн уникальных пользователей в месяц, 130 тыс. активных сообществ на различные темы, от компьютерных игр до личных финансов и политики. В феврале 2019 года компания привлекла $300 млн, лид-инвестором выступила китайская Tencent. Оценка компании составила $2,7 млрд.
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