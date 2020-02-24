В Карпатах потерялась группа туристов

На связь вышел только один человек

В Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос потерялась группа туристов из 5 человек, сегодня утром один из них спустился самостоятельно, других ищут.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения и являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области.

Сначала поиски проводились тремя поисково-спасательными отделениями Раховской поисково-спасательной группы в составе 10 спасателей и 2 единиц техники.

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На помощь были направлены еще 5 горных поисковиков из г. Рахов на одном автомобиле.

Поисковая операция осложнялась темным временем суток, пургой и лавинной опасности.

"Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карниза, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей. В 5:10 на связь со спасателями вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района", – сказано в сообщении.

В 06:00 24 февраля поисковые работы восстановлены и сейчас спасатели движутся в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с ними отсутствует.

Как ранее сообщал Фокус:

В Карпатах с высоты 40 метров в реку упал грузовик с туристами, которые направлялись к месту для рафтинга. Погибли 3 человека.