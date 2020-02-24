В Днепропетровской области овчарка Лаки привела полицейских к пропавшему 13-летнему подростку

На поиски ребенка ушла целая ночь

В Днепропетровской области служебная овчарка Лаки помогла отыскать сбежавшего из дома 13-летнего подростка.

Об этом сообщил пресс-служба Нацполиции.

Вечером подросток ушел из дома и не вернулся, его поиски по времени заняли целую ночь. На помощь полицейским пришли кинологи.

Лаки взял след от заброшенного здания, где какое-то время скрывался парень. Вскоре овчарка привела полицейских к месту, где находился подросток.

Парень вернулся домой невредимым.

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