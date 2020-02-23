Взрывоопасный кусок мяса. В харьковском супермаркете "заминировали" камеру хранения с едой

В полицию поступило сообщение о взрывчатке в одной из ячеек камеры хранения

В Харькове полиция задержала мужчину, который сообщил о заминировании супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"22 февраля в 17:27 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что в супермаркете на проспекте Московском в одной из ячеек камеры хранения находится взрывчатка. Об этом полицию по телефону уведомил мужчина", – говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что в ячейке не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, но вместо этого нашли кусок мяса. Эвакуацию работников и клиентов супермаркета не проводили.

Как оказалось, решил сообщить о взрывчатке в супермаркете 32-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания, у мужчины также был изъят мобильный телефон.

Дело открыли по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса. Ему грозит тюремное заключение сроком от 2 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

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