С "минера" моста Метро хотят взыскать 69 871 гривен за сбитый коптер

Полиция требует денежную компенсацию за уничтоженный коптер

С Алексея Белько, который осенью прошлого года угрожал взорвать столичный мост Метро, хотят взыскать 69 871 гривен за сбитый коптер.

Об этом написал адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, полиция, зная результаты экспертизы, хочет взыскать с Алексея Белько материальный ущерб в сумме 69 871 гривен за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.

"И это при том, что 10 июля 2017 года коптер купили за 59 тысяч гривен. Иск удовлетворят", – написал адвокат.

Маси Найем также добавил, что закончилось досудебное расследование и стороне защиты раскрыли материалы дела. Кроме того, он поблагодарил сотрудников СБУ "за адеватное отношение к делу ветерана АТО".

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