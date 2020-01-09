Суд снова продлил арест "минеру" столичного моста Метро
2020-01-09 15:58:46
До 16 февраля
Бывшему военному Алексею Белько, который в сентябре прошлого года захватил киевский мост Метро, продлили арест до 16 февраля.
Об этом сообщается на странице прокуратуры столицы в Facebook.
Данное решение принял Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
"Кроме этого, суд продлил срок досудебного расследования в этом уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", – добавили в прокуратуре.
Белько инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое привело к тяжким последствиям, а также хулиганство с применением огнестрельного оружия.
В сентябре Днепровский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 288 000 гривен, который так и не был внесен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 сентября в Киеве мужчина угрожал подорвать бомбу на мосту Метро. Движение по мосту было перекрыто.
- Около 19.30 злоумышленник был обезврежен и задержан спецназом Нацполиции КОРД. Им оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма, ветеран АТО Алексей Белько.
- Министр по делам ветераном Оксана Коляда рассказала, что Белько извинился за свои действия, не собирался подрывать мост и только хотел привлечь к себе внимание.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что попросит суд взять на поруки "минера" моста Метро в Киеве Алексея Белько.
- В ноябре Днепровский районный суд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Алексею Белько.