Суд снова продлил арест "минеру" столичного моста Метро

До 16 февраля

Бывшему военному Алексею Белько, который в сентябре прошлого года захватил киевский мост Метро, продлили арест до 16 февраля.

Об этом сообщается на странице прокуратуры столицы в Facebook.

Данное решение принял Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

"Кроме этого, суд продлил срок досудебного расследования в этом уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", – добавили в прокуратуре.

Белько инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое привело к тяжким последствиям, а также хулиганство с применением огнестрельного оружия.

В сентябре Днепровский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 288 000 гривен, который так и не был внесен.

Как ранее сообщал Фокус:

18 сентября в Киеве мужчина угрожал подорвать бомбу на мосту Метро. Движение по мосту было перекрыто.

Министр по делам ветераном Оксана Коляда рассказала, что Белько извинился за свои действия, не собирался подрывать мост и только хотел привлечь к себе внимание.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что попросит суд взять на поруки "минера" моста Метро в Киеве Алексея Белько.