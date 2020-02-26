Имел проблемы с местными властями. У Зеленского отреагировали на самоподжог по ОП

2020-02-26 14:13:40

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По данным ОП, мужчина не принимал участие в митинге медработников

В Офисе президента заявили, что мужчина, который поджог себя по зданием ОП, жив и получил ожоги легкой степени. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами ОПУ, не принимал участие в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Полиция устанавливает личность. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местной властью", – сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

По данным СМИ, действия мужчины связаны с земельным вопросом. Своими действиями он попытался обратить внимание на свою проблему.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 13 мая 2018 года в центре Луцка на Театральной площади во время концерта ко Дню матери мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег.
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