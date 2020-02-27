Стало известно состояние мужчины, который поджог себя под Офисом Зеленского

Пострадавший находится в реанимации

Житель Сумской области, который накануне поджег себя у Офиса президента, находится в реанимационном отделении.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Украинская правда.

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления", – сообщила она.

Мендель рассказала, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (паи земель ДСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в полицию и Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и ОП.

Кроме того, Офис президента и обратился к Сумской ОГА с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав, принять меры.

Напомним, в Киеве под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле здания Министерства обороны Украины в знак протеста против увольнения его из армии.