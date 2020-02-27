На Донбассе сегодня погиб украинский военный, еще один ранен, – штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим тишины

В течение текущих суток боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, вследствие чего один украинский военный был убит, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела украинский позиций.

Как ранее сообщал Фокус:

За прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец погиб, еще двое – ранены.

24 февраля контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.