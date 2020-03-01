В Севастополе сбежала из-под карантина женщина с подозрением на коронавирус
2020-03-01 13:23:08
Лабораторно подтвержденного диагноза на коронавирус у пациентки не было
Из инфекционной больницы в Севастополе сбежала женщина, которая находилась там на карантине по подозрению на коронавирус.
Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает Крым.Реалии со ссылкой на РосСМИ.
Полиция объявила женщину в розыск. На это есть соответствующее решение суда.
Как пишет издание, лабораторно подтвержденного диагноза на коронавирус у пациентки не было. Она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".
Информацию о розыске женщины с подозрением на коронавирус также подтвердил Telegram-канал Mash.
По его информации, во время обследования женщина сказала соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область, а потом сбежала из медучреждения.
"Екатерину Р. привезли инфекционную клинику с подозрением на китайскую заразу. Пока проводили обследование, дама обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Туда, видимо, и скипнула, не долечившись и никого не предупредив", – говорится в сообщении
Как ранее сообщал Фокус:
- Заместитель министра здравоохранения и, по совместительству, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что все области Украины готовы к приему возможных больных коронавирусом людей.
- В Киеве определили больницы, в которых будут принимать больных коронавирусом людей на карантин.