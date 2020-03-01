В Севастополе сбежала из-под карантина женщина с подозрением на коронавирус

Лабораторно подтвержденного диагноза на коронавирус у пациентки не было

Из инфекционной больницы в Севастополе сбежала женщина, которая находилась там на карантине по подозрению на коронавирус.

Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает Крым.Реалии со ссылкой на РосСМИ.

Полиция объявила женщину в розыск. На это есть соответствующее решение суда.

Как пишет издание, лабораторно подтвержденного диагноза на коронавирус у пациентки не было. Она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

Информацию о розыске женщины с подозрением на коронавирус также подтвердил Telegram-канал Mash.

По его информации, во время обследования женщина сказала соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область, а потом сбежала из медучреждения.

"Екатерину Р. привезли инфекционную клинику с подозрением на китайскую заразу. Пока проводили обследование, дама обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Туда, видимо, и скипнула, не долечившись и никого не предупредив", – говорится в сообщении

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра здравоохранения и, по совместительству, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что все области Украины готовы к приему возможных больных коронавирусом людей.