"Слуга народа" предложил швырнуть атомную бомбу на Москву, чтобы решить проблемы с РФ

Никита Потураев пожаловался на отсутствие такой бомбы

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ("Слуга народа") заявил, что решить проблемы с РФ можно было бы сбросив на Москву атомную бомбу.

Так на презентации телеканала "Дом" для ОРДЛО он ответил на вопрос журналиста, будет ли против ТК оккупантами вестись радиоэлектронная борьба.

"Мы не исключаем, что будут предприняты средства радиоэлектронной борьбы против нашего вещания. Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это – наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", – заявил он.

Напомним, телеканал "Дом" заработал 1 марта. Сегодня состоялась его официальная презентация. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что вскоре на канале планируют запустить собственные новости и ток-шоу, а в течение двух лет он полностью выйдет на собственное производство. Пока же, по его словам, на канале будут транслироваться передачи, которые были бы интересны людям.

Как ранее сообщал Фокус:

Еще перед парламентскими выборами Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию.