В полиции прокомментировали взрыв на станции метро "Вокзальная" в Киеве
2020-03-06 11:05:47
Инцидент произошел на станции "Вокзальная". Никто не пострадал
В Киеве на станции метро Вокзальная произошел взрыв неустановленного предмета в вагоне поезда. Об этом сообщил корреспондент "Українських новин" с места событий.
"Произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд", – сообщили в агентстве.
Пассажиры вышли из вагонов, а поезд двинулся в депо. Никто не пострадал.
Задержка в движении поездов составила около 10 минут.
В полиции сообщили, что неизвестные взорвали петарду, пишет Сегодня.
"По информации управления полиции Киевского метрополитена, неизвестные взорвали в вагоне петарду, с последующем задымлением. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал", – сообщили в полиции.
Правоохранителям не удалось задержать хулиганов.
Как ранее сообщал Фокус:
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