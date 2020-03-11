Иран согласился отдать "черные ящики" сбитого Boeing 737 Украине
2020-03-11 19:28:00
Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину
Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит возле Тегерана 8 января.
Об этом Шевченко написал на своей странице в Twitter.
По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.
"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", – цитирует Шевченко слова Парвареша.
Как ранее писал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".
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