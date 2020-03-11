Иран согласился отдать "черные ящики" сбитого Boeing 737 Украине

Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит возле Тегерана 8 января.

Об этом Шевченко написал на своей странице в Twitter.

По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы.

"Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", – цитирует Шевченко слова Парвареша.

Как ранее писал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.