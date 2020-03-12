Нацкорпус написал на Сивохо заявление в СБУ: его обвинили в госизмене
2020-03-12 17:01:00
Националисты считают, что "Национальная платформа примирения и единства" – госизмена
Национальный корпус направил в СБУ сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".
Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.
"Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия – "понимание со второй стороной гражданского конфликта на Донбассе". Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной", – сказано в заявлении.
В Нацкорпусе подчеркнули, что, согласно законодательству, ОРДЛО являются "временно оккупированной территорией Украины, на которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль".
"В связи с этим, любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины "по ст. 110, 111 УК", – сказано в заявлении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая направлена на реинтеграцию Донбасса.
- На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения.
- В результате, полиция Киева задержала 15 "активных участников инцидента" и открыла уголовное дело.
- Сам Сивохо после всего произошедшего написал у себя в Facebook, что "некоторым мир не нужен, потому что война – это бизнес и большие деньги".