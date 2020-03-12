Полиция открыла дело по факту нападения на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо

Уже задержаны 15 "активных участников событий". Остальных пока еще ищут

Киевская полиция открыла производство по факту срыва националистами презентации Национальной платформы примирения и единства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Также стражам правопорядка удалось задержать 15 "активных участников событий". Сейчас они находятся в Печерском управлении и объясняют свои действия.

Продолжаются поиски всех остальных участников инцидента. На месте работает следственно-оперативная группа.

Дело открыто по ч.2 ст.296 УК (хулиганство – ограничение свободы на срок до 5 лет или ее лишение сроком до 4 лет).

Сегодня советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства.

По его словам, цель платфомы – реинтеграция Донбасса, а "главное направление – это диалог между сообществами, с этой и той стороны".

"Платформа создается для того, чтобы координировать общественные организации. Мы будем на этих диалоговых площадках вырабатывать общее мнение, которое будем передавать потом дальше", – заявил он.

Около 11:30 представитель Нацкорпуса, ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин начал с места оскорблять Сивохо, называя его предателем.

В итоге, завязалась потасовка, в ходе которой Сивохо сначала толкнули, а потом и вовсе вытолкали к выходу.

Сам Сивохо после всего произошедшего написал у себя в Facebook, что "некоторым мир не нужен".

"Они хотят войны. Потому что, война – это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 февраля Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства в целях реинтеграции Донбасса.

Также он заявил, что народные депутаты саботируют политику президента Украины Владимира Зеленского после того, как в Раде провалили законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО.