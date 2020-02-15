Реинтеграция Донбасса: Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства
2020-02-15 19:47:48
По словам соратника Сивохо, платформа создается в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства в целях реинтеграции Донбасса.
По его словам презентация проекта состоится 19 февраля, передает Интерфакс-Украина.
"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", – сказал Сивохо.
Соратник Сивохо Иван Толкачев заявил, что платформа создается для "исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса".
"Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа", – сказал Толкачев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что народные депутаты саботируют политику президента Украины Владимира Зеленского после того, как в Раде провалили законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО.
- Также советник секретаря СНБО заявил, что его команда будет говорить с людьми из ОРДЛО "на языке спорта, культуры и бизнеса".