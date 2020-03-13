Коронавирус: НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

Гражданам советуют на период карантина перейти на безналичный расчет

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о готовности обеззараживать гривневые банкноты для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"С целью уменьшения рисков распространения коронавируса наличные, которые Национальный банк Украины получает от банков, сначала будут сохраняться в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней. Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", – говорится в сообщении.

Лишь после этого периода осуществляется обработка (сортировка) банкнот машинами. Купюры, подходящие для возвращения в обращение, упаковываются в пачки и термоусадочную плёнку. На этом этапе пачки банкнот в термопечи поддаются температурному шоку (+160°С). Из хранилища вирус точно не выйдет.

В НБУ также советуют гражданам на период карантина перейти на безналичный расчет, а именно:

заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн;

не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание;

осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов;

в транспорте пользоваться безналичной оплатой с помощью платежной или транспортной карты.

Координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов у себя в Facebook отмечает, что отдельные купюры (особенно мелких номиналов) ходят очень долго вне банков, проходя через сотни рук людей.

"Так что это в эпоху коронапаники ( и коронохайпа тоже) – это лишний аргумент в пользу безналичных платежей. Кстати, протереть спиртосодержащим раствором платёжную карту или гаджет тоже стоит", – написал Блинов.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Правительство решило объявить карантин по всей Украине.