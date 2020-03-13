Словакия из-за коронавируса ограничила въезд украинцам и другим иностранцам

Дата окончания действия ограничений не определена

С 13 марта в Словакию разрешен въезд только тем иностранцам, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в стране. Это ограничение связано с распространением эпидемии коронавируса, говорится в официальном документе Госпогранслужбы Украины.

Оно опубликовано в телеграм-канале "Политика Страны".

С 13 до 27 марта правительство Литвы объявило в стране чрезвычайную ситуацию: запрещены массовые мероприятия, в учебных заведениях объявлен карантин и др.

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении с 13 марта режима чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса.

Правительство Эстонии ввело в стране чрезвычайное положение. Мера сохранится до 1 мая.

В Ирландии до 29 марта будут закрыты все школы, вузы, детские сады, музеи, галереи и туристические объекты, отменены все массовые мероприятия.

Правительство Мальты на неделю, до 20 марта закрыло все образовательные учреждения и отменило все массовые мероприятия.

До 31 марта все массовые мероприятия отменены в Нидерландах. Школы и университеты страны продолжат функционировать в обычном режиме.

В Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуаци. Это предполагает закрытие учебных заведений и отмену массовых мероприятий с числом участников более 200 человек.

Как ранее сообщал Фокус: