Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на Сивохо

2020-03-13 19:36:00

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Прокуратура просила суд избрать подозреваемому такую меру пресечения

Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца до 10 мая Сергея Тамарина за драку на презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Об этом сообщают "Українські Новини".

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, суд удовлетворил это ходатайство. Адвокат Тамарина сообщил, что будет подавать апелляцию. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая направлена на реинтеграцию Донбасса.
  • На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения.
  • Сам Сивохо после всего произошедшего написал у себя в Facebook, что "некоторым мир не нужен, потому что война – это бизнес и большие деньги".
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