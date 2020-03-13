Суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на Сивохо

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому такую меру пресечения

Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца до 10 мая Сергея Тамарина за драку на презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Об этом сообщают "Українські Новини".

Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, суд удовлетворил это ходатайство. Адвокат Тамарина сообщил, что будет подавать апелляцию.

Как ранее сообщал Фокус:

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая направлена на реинтеграцию Донбасса.

На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения.

В результате, полиция Киева задержала 15 "активных участников инцидента" и открыла уголовное дело.