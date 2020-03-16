Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу

Совет образован с целью усиления защиты населения и неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространения болезни

Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19. Созданная структура будет функционировать как консультативно-совещательный орган.

Соответствующий указ №88/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и разработка предложений относительно осуществления эффективных мер, направленных на противодействие распространению. COVID-19 в Украине", – говорится в документе.

Отмечается, что совет образован с учетом того, что "распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, чревато тяжелыми социально-экономическими и демографическими последствиями, с целью усиления защиты населения, неотложного осуществления мероприятий по противодействию распространению COVID-19 в Украине".

Совет имеет право получать документы и материалы, касающиеся вопросов противодействия коронавирусу, от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Он также может приглашать на заседания и заслушивать информацию от представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, которые относятся к его компетенции.

Председателем Координационного совета является президент Украины. Кроме него, в его состав входят ремьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков, здравоохранения Илья Емец, инфраструктуры Владислав Криклий, иностранных дел Дмитрий Кулеба, обороны Андрей Таран.

Также в составе совета – начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и первый помощник Президента Сергей Шефир.

Как ранее сообщал Фокус:

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