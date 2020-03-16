В композиции певица напоминает о том, как важно мыть руки, а также прикрывать рот во время кашля

Жительница Винницы Виктория Ильчишена написала песню про коронавирус. Своим песенным творчеством девушка поделилась в Facebook.

"Делись инструкцией поведения в это нелегкое время со своими друзьями! С юмором для настроения. Берегите себя и будьте здоровы", – написала Виктория.

В композиции певица напоминает о том, как важно мыть руки, а также прикрывать рот во время кашля. Девушка также не советует покупать "соли три мешка", "оставить в покое гречку", а лучше вместо этого пополнить аптечку.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".