"Оставь в покое гречку": украинка написала песню про коронавирус

2020-03-16 17:34:00

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В композиции певица напоминает о том, как важно мыть руки, а также прикрывать рот во время кашля

Жительница Винницы Виктория Ильчишена написала песню про коронавирус. Своим песенным творчеством девушка поделилась в Facebook.

"Делись инструкцией поведения в это нелегкое время со своими друзьями! С юмором для настроения. Берегите себя и будьте здоровы", – написала Виктория.

В композиции певица напоминает о том, как важно мыть руки, а также прикрывать рот во время кашля. Девушка также не советует покупать "соли три мешка", "оставить в покое гречку", а лучше вместо этого пополнить аптечку.

Как ранее сообщал Фокус:

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