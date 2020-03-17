Санитарная обработка осуществляется специальными дезинфицирующими средствами

В связи с распространением коронавируса, в Киеве начали усиленно дезинфицировать маршрутки, вагоны поездов метро, остановки общественного транспорта и подземные переходы.

Об этом сообщил зампредседателя КГГА Александр Густелев на своей странице в Facebook.

" Усиленные меры по дезинфекции городского общественного транспорта, маршруток частных перевозчиков, остановок общественного транспорта, подземных пешеходных переходов продолжаются. Принимаем все меры, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции в столице", – написал чиновник.

Санитарная обработка и дезинфекция осуществляется специальными дезинфицирующими средствами.

Также городские власти обратились к руководителям частных предприятий, осуществляющих обслуживание жилых домов, с просьбой обеспечить усиленную уборку моющими средствами на период опасности распространения коронавируса.

"Будем сознательными! Прислушаемся к советам врачей и беречь себя, родных и тех, кто рядом! Принимаем все меры, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции в столице", – призвал Густелев.

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