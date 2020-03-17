"Укрзализныця" закрывает вокзалы. Работать продолжат только кассы для возврата билетов

К кассам будут допускать по 10 человек

В связи с объявленным карантином АО "Укрзализныця" (УЗ) вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов с 12:00 18 марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Вокзалы закрываются для посетителей, останутся работать только железнодорожные кассы для возврата билетов. При этом, к ним будут допускаться только группы людей из не более 10 человек.

"Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы на возвращение билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек", – говорится в сообщении.

Для уменьшения скопления людей в очередях, "Укрзализныця" сегодня откроет максимальное количество железнодорожных касс на всех вокзалах страны.

Также сообщается, что средства за неиспользованные билеты можно вернуть в полном объеме в течение месяца от времени отмены поезда.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", – добавили в УЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.