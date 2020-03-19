Борт президента Украины эвакуировал из Австрии 33 украинца

Среди пассажиров – 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста

Самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" 33 украинцеа, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых – 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания на коронавирус. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.

После прибытия в Киев пассажиров также осмотрят врачи.

Вернувшись домой, эвакуированы граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, 18 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса. Он назвал это "невероятным достижением", ведь испытания начались лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.