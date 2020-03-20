В Хмельницкой области автобус забросали камнями из-за отказа водителя везти более 10 человек

Интервал движения автобуса на маршруте составляет около пяти минут, но местные жители не захотели ждать

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров. Об этом сообщил председатель Каменец-Подольской районной госадминистрации Анатолий Бернашевский, передает УНИАН.

По его словам, инцидент произошел сегодня около 8 утра, когда в автобус сообщением Должок –Каменец-Подольский разрешили зайти только 10 пассажирам.

Другие люди, которые стояли на остановке, в знак протеста начали бросать в транспортное средство камни. В результате у автобуса были разбиты окна.

"Перевозчик придерживался норм постановления Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около пяти минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров", – рассказал Бернашевский.

Он поручил сельскому голове и местным депутатам обойти дома людей и провести разъяснения с целью предотвращения подобных ситуаций.

"Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта", – предупредил чиновник.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.