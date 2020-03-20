Украина заняла 123-е место в рейтинге самых счастливых стран мира

Уровень счастья в Украине самый низкий среди европейских стран

Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира, кроме нее, в первую десятку входят еще восемь европейских стран. Об этом говорится в докладе World Happiness Report – 2020.

Этот доклад был выпущен впервые в 2012 году при поддержке ООН. В нем оцениваются около 150 стран на основе ряда показателей: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции и др.

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В последнем отчете учитывались данные за 2017–2019 годы.

Занявшая первое место Финляндия получила 7,809 баллов. Далее идут: Дания (7,646), Швейцария (7,560), Исландия (7,504) и Норвегия (7,488).

Замыкают список Афганистан (153-е место, 2,567 баллов) и Южный Судан (152-е, 2,817 баллов).

Украина по сравнению с 2008–2012 годами потеряла 0,543 балла и с 4,451 баллами занимает 123-е место, последнее среди европейских стран. У Грузии – 117-е место (4,673 балла), Молдовы – 70-е (5,608), Беларуси – 75-е (5,540), у России – 73-е (5,546).

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